Акция «Задай вопрос Губернатору» стартует в Зауралье

С сегодняшнего дня по 21 декабря зауральцы могут направить свои вопросы губернатору Курганской области Алексею Кокорину, написав в рубрику «Задай вопрос Губернатору» раздела «Губернатор» официального сайта правительства региона.

По информации пресс-службы главы Зауралья, эти вопросы станут основой программы ГТРК «Курган» «Наше время», посвященной итогам 2017 года, которая выйдет в эфир 23 декабря. В этот раз в связи с рабочей поездкой губернатора в Москву во время, отведенное телеканалом «Россия 1» для прямого эфира, программа выйдет в записи.

Однако во время эфира и в течение часа после него по традиции будут работать телефоны, по которым зауральцы смогут задать вопросы заместителям губернатора, руководителям региональных департаментов и управлений, в том числе курирующим сферы ЖКХ, здравоохранения, образования, а также представителям администрации города Кургана.

Начало программы 23 декабря в 8 ч. 33 минуты (до 9 ч 10 минут). Звонки будут приниматься на три телефонных номера: 8(3522) 42-90-00, 42-91-90, 42-91-91. Всем дозвонившимся также будут даны ответы на заданные вопросы, в том числе письменные в соответствии с действующим законодательством.

Курган, служба новостей

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