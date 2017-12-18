На курганских дорогах снижается количество ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Курганской области неуклонно снижается. С таким заявлением выступил глава Зауралья Алексей Кокорин на встрече с директором филиала ПАО «Ростелеком» в Курганской и Тюменской областях Игорем Волковым. В ходе переговоров стороны обсудили итоги работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, реализация проекта «Безопасный город» включает в себя установку систем фото- и видеооборудования. Камеры следят за обстановкой на дорогах, оживленных улицах и опасных перекрестках, а также фиксируют дорожно-транспортные происшествия.

«Благодаря «Безопасному городу» и различным другим профилактическим мерам постепенно снижается число ДТП на зауральских дорогах. Убежден, что камеры дисциплинируют водителей. Они привыкают соблюдать скоростной режим. Конечно, иногда это происходит только после штрафов, но в целом некогда аварийные участки дорог становятся более безопасными для водителей и пешеходов. В следующем году у ПАО «Ростелеком», в случае если организация пройдет все конкурсные процедуры, есть возможность продолжить развитие аппаратно-программного комплекса в нашем регионе», – сказал Алексей Кокорин.

Напомним также, что совместно с ПАО «Ростелеком» в Курганской области реализуется несколько социальных проектов. В их числе – «Электронный детский сад», проект по автоматизации рабочих мест диспетчеров и врачей выездных бригад скорой помощи. Благодаря последнему врач имеет возможность принять вызов в любом месте, автоматически построить более удобный маршрут и быстрее добраться до пациента. К региональной информационной системе скорой медицинской помощи уже подключены Курган и Шадринск, планируется подключить и центральные районные больницы.

Еще одним значимым направлением сотрудничества является реконструкция телекоммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах региона в рамках проекта «Модернизация сельских сетей». Совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ проект реализуется всего в 12 регионах страны, в том числе в Зауралье. На сегодняшний день на современные цифровые АТС заменено более 200 аналоговых телефонных станций. Кроме того, компания подключает к быстрому интернету села с численностью населения от 250 до 500 человек.

Курган, служба новостей

Курган. Другие новости 18.12.17

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