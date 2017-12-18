Две хитрые мошенницы, притворяясь врачами, обворовывают курганских пенсионеров

Две хитрые преступницы орудуют в зауральской столице. Под видом медиков они втираются в доверие к пожилым жителям Кургана, а затем крадут пенсионные сбережения.

По информации пресс-службы управления МВД по Курганской области, накануне в полицию обратилась 80-летняя жительница города с заявлением о краже. Женщина объяснила, что в ее квартиру по улице Куйбышева под видом работников поликлиники пришли две молодые женщины, чтобы провести обследование состояния здоровья пенсионерки. Во время обследования женщины сказали потерпевшей, что им необходимо проверить, выплачивалось ли ей социальное пособие.

Для этого злоумышленницам потребовалось увидеть денежные средства пенсионерки, чтобы сверить номера купюр. Таким образом, они воспользовались доверчивостью потерпевшей и узнали, где она хранит свои сбережения. Позднее, когда пожилая женщина отвлеклась, подозреваемые похитили денежные средства в размере более 100 тысяч рублей и покинули квартиру.

Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевшая описала внешний вид злоумышленниц. В совершении мошенничества подозреваются две женщины 25-30 лет, ростом 150-160 см. Одна из них плотного телосложения, была одета в темно-серую вязаную шапку, пуховик до бедра, черные сапоги до колена, черные штаны. Вторая худощавого телосложения, волосы темно-русые, одета в темно-синий пуховик с меховым капюшоном, черные штаны, черные сапоги до колена.

Следственными органами УМВД России по городу Кургану по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В целях предупреждения подобных фактов сотрудники полиции рекомендуют горожанам уточнять в соответствующих организациях правомочность лиц, предлагающих медицинские, социальные и иные услуги на дому.

Курган, служба новостей

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