Петухово и Катайск будут продвигать в список территорий опережающего развития

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил перед департаментом экономического развития задачу принять все меры для включения моногородов Петухово и Катайска в число «Территорий опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Как сообщает губернаторская пресс-служба, комплексное развитие моногородов Зауралья стало одной из тем сегодняшнего еженедельного аппаратного совещания у главы региона в понедельник, 18 декабря.

Отметим, что статус «Территория опережающего социально-экономического развития» дает муниципальному образованию ряд преимуществ, которые способствуют привлечению инвесторов, в том числе налоговые льготы для бизнеса и упрощение административных процедур.

Директор департамента экономического развития Курганской области Сергей Чебыкин отметил, что в Курганской области статус моногорода, помимо Петухово и Катайска, имеют Далматово и Варгаши. На сегодняшний день заявки Далматово и Варгашей на присвоение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития» уже успешно прошли согласование в Министерстве экономического развития РФ и находятся на подписи в Правительстве Российской Федерации.

Сергей Чебыкин подчеркнул, что в рамках совместной работы власти и бизнеса по итогам 2017 года в моногорода Зауралья привлечено 620 млн рублей инвестиций, число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 15%, создано 988 рабочих мест, уровень безработицы в трех из четырех моногородов существенно ниже среднеобластного. Помимо этого в рамках программы «Пять шагов благоустройства» проведен ремонт центральных улиц муниципальных образований, а также ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках. В ближайшее время в моногорода придут новые машины скорой помощи.

«Работа по развитию моногородов не завершается в 2017 году. Она будет продолжена в течение, минимум, трех ближайших лет. На следующий год мы предусмотрели комплекс мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проведем уточнения по ключевым направлениям, которые реализовывались в 2017 году. Особое внимание будет уделено лизинговым операциям, особым мерам поддержки, созданным для моногородов», – резюмировал Сергей Чебыкин, отметив, что регион также намерен использовать возможности, которые открывает сотрудничество с федеральным Фондом развития моногородов.

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