В развитии зауральского АПК акцент сделают на молочное животноводство

Курганский губернатор Алексей Кокорин на сегодняшнем аппаратном совещании поставил задачу более эффективно развивать молочное животноводство. Прирост в следующем году должен составить не менее 103 процентов к уровню этого года, сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Кокорин подчеркнул: «Я бы хотел акцентировать внимание на развитии животноводства и, в первую очередь, молочного. С учетом частного сектора в любом случае прирост должен быть не менее 103 процентов. Я согласен с тем, что эффективно и фермерские хозяйства, и сельхозтоваропроизводители в последнее время начали заниматься мясным животноводством. Но и молочное животноводство должно оставаться приоритетом».

Директор департамента АПК Сергей Пугин в свою очередь отметил, что основным драйвером развития аграрного сектора экономики в этом году стало растениеводство. Индекс производства продукции составил 108,6 процента к уровню прошлого года. Собранный урожай позволяет полностью обеспечить потребности Курганской области и дает большой резерв для поставок продукции за пределы региона.

Он также акцентировал внимание на том, что в личных подсобных хозяйствах сократилось поголовье скота и птицы. Однако в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах численность крупного рогатого скота увеличилась относительно прошлого года. В хозяйствах содержатся более 130 тысяч голов крупного рогатого скота, 98 тысяч свиней, 131 тысяч овец и коз. Наиболее успешно в Зауралье развивается мясное скотоводство и племенная работа в животноводстве.

Основными задачами в сфере рыболовства и рыбоводства являются – сохранение положительной динамики вылова рыбы и работа по определению границ рыбопромысловых участков. Вылов водных биоресурсов за 11 месяцев составил более двух тысяч тонн.

Сергей Пугин подчеркнул, что в этом году на 15 процентов выросли инвестиции в сельское хозяйство.

В 2017 году гранты получили: 21 начинающий фермер, 8 семейных животноводческих ферм, 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Всего на поддержку фермерского движения в этом году направили в два раза больше средств, чем прошлом.

Алексей Кокорин обозначил и другие направления развития: «По зерноводству нужно повышать культуру земледелия, внедряя все инновации. Мы знаем, что в ряде муниципалитетов значительно прирастать по площадям мы уже не сможем, хотя эту работу нужно продолжать. Необходимо повысить урожайность, чтобы рентабельность возрастала. В целом, в этом году работа проведена хорошая. И у Минсельхоза особых замечаний не было».

Курган, служба новостей

Курган. Другие новости 18.12.17

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