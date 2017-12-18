Главы курганских районов лично ответят за провал жилстройпланов

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин потребовал от регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ максимально ускорить завершение строительства домов с высокой степенью готовности и выполнить план по вводу жилья, а главы районов, которые имеют самые низкие показатели по строительству, должны в следующий понедельник дать личный отчет главе региона.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, такое поручение было дано сегодня, 18 декабря, на совещании в Правительства области, где обсудили итоги реализации государственной программы «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы.

Как доложил первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Александр Милишенко, в этом году в Курганской области было построено 229 тысяч квадратных метров жилья, или 85% от плана. В лидерах по строительству жилья – Шумихинский район (111%), Курган (104%), Целинный район (103% к плану). Более 80% от плана введено в Юргамышском, Шадринском, Частоозерском, Макушинском, Лебяжьевском, Далматовском и Куртамышском районах.

Самые низкие показатели строительства жилья – менее 40% – в Притобольном, Щучанском, Катайском, Шатровском, Мокроусовском и Половинском районах.

Комментируя ситуацию, Алексей Кокорин подчеркнул: «План по вводу жилья – 270 тысяч квадратных метров – должен быть выполнен. Это задача номер один. Такая задача перед департаментом стоит. Остается времени совсем немного. Все отстающие районы – в понедельник ко мне на совещание с полным докладом, в чем причина».

Александр Милишенко также рассказал о выделении земельных участков под строительство. Всего в этом году муниципальными образованиями их было предоставлено 996, площадью 227 гектаров. Больше всего – администрациями Кургана и Кетовского района.

«В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 в части инфраструктурного обустройства земельных участков для жилищного строительства семей, имеющих трех и более детей, в этом году из областного бюджета направлена субсидия 15,2 млн рублей Шадринскому и Далматовскому районам, – сказал Александр Милишенко. – Эти средства пошли на строительство газопровода и водопровода».

Курган, служба новостей

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