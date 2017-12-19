Зауральские чиновники оставили учителей без зарплаты

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин потребовал в ближайшее время навести порядок в выплате заработной платы педагогам Звериноголовского района и сделать все, чтобы в дальнейшем эта ситуация не повторилась. Эту задачу глава Зауралья поставил перед главой муниципального образования Михаилом Шейгецом и руководителями профильных органов власти по итогам встречи с учителями района.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в понедельник вечером, губернатор выехал в село Звериноголовское, чтобы лично встретиться с педагогами района, выяснить, как складывается ситуация и обсудить волнующие учителей вопросы.

Участие во встрече, которая прошла в Звериноголовской средней общеобразовательной школе им. Дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко, приняли руководители образовательных учреждений, активные представители педагогических коллективов. Главными темами обсуждения стали вопросы формирования заработной платы и замена компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг на фиксированную ежемесячную выплату.

В начале разговора Алексей Кокорин подчеркнул: «Моя цель сегодня пообщаться с вами и разобраться в проблемах. Меня, как губернатора, эта тема волнует, и я хочу из первых уст узнать, как складывается ситуация».

Губернатор отметил, что все средства на выплату заработной платы педагогам Звериноголовского района в соответствии с указами президента РФ из областного бюджета перечислены муниципальному образованию в полном объеме. Однако на уровне района и образовательных организаций они были распределены с нарушениями. Часть средств, предназначенных на оплату труда педагогов, была направлена на заработную плату технического персонала. Хотя средства на эти цели должен выделять муниципальный бюджет. Это послужило причиной сокращения размеров стимулирующих выплат учителям и волнения в коллективах образовательных учреждений.

Алексей Кокорин внимательно выслушал вопросы педагогов и ответил, какие меры будут предприняты: «Это недопустимо, когда фонд заработной платы, который предусмотрен только для педагогического состава, распределяется в том числе и на технический персонал. Эту ситуацию мы промониторим, учителей всех проинформируем, исходя из возможностей, исправим. С нового бюджетного года начисление заработной платы будет производиться по существующей методике. Если все ее требования выполняются, каждый педагог, как это и положено по указу президента, будет получать ту заработную плату, которую он должен получать».

Губернатор также акцентировал внимание местных властей на том, что интересы технического персонала, заработная плата которого с 1 января 2018 года должна быть доведена до уровня минимального размера оплаты труда, также не должны быть ущемлены. В случае если муниципалитет не имеет достаточных средств на эти цели, он должен предоставить соответствующие обоснования: «Мы прекрасно понимаем дефициты бюджетов ряда муниципальных образований и, естественно при согласовании доходов и расходов обязательно в областном бюджете эту ситуацию учтем, для того чтобы технический персонал при распределении ни в коей мере не пострадал», – подчеркнул губернатор.

Алексей Кокорин также отметил, что во втором квартале 2018 года планируется на 20% повысить фиксированную ежемесячную денежную выплату, которая с 1 сентября предоставляется педагогам взамен на компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Также в третьем квартале будущего года будут рассмотрены возможности повторного индексирования.

«У нас компенсация по ЖКХ колебалась у разных педагогов от 720 рублей до 16 тысяч. Для меня, как для губернатора, все учителя равны, и это неправильно платить одному работнику социальной сферы в разы больше, чем другому. Для того, чтобы сбалансировать ситуацию, Министерством финансов РФ было рекомендовано применить норматив в 1200 рублей, принятый для всех субъектов Российской Федерации, схожих по бюджетной обеспеченности с Курганской областью», – сообщил Алексей Кокорин.

По поручению губернатора сейчас изучаются практики регионов России, где ежемесячная выплата предоставляется в соответствии с определенными нормативами по электроэнергии и отоплению.

Подводя итоги встречи, Алексей Кокорин отметил: «Встречей я доволен. На мой взгляд, это недопустимо, когда конфликтная ситуация продолжается на протяжении длительного периода времени. Нужно правильно с людьми общаться, находить компромисс. Люди, которые отстаивают свои интересы, ни в коем случае не должны быть ущемлены».

После встречи с педагогами Алексей Кокорин провел рабочее совещание с главой Звериноголовского района, где еще раз поставил перед ним основные задачи по выполнению обязательств по оплате труда перед учителями. Помимо этого губернатор поручил профильным региональным органам власти ежемесячно проводить в районах выборочные проверки по начислению заработной платы в учреждениях социальной сферы.

Курган, служба новостей

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