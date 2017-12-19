Пьяного угонщика на «мерседесе» задержали в зауральской столице

Угонщика автомобиля марки Mercedes задержали накануне курганские полицейские. Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, ночью 18 декабря в городе Кургане во время несения службы сотрудники ОБДПС увидели, как гражданин с признаками алкогольного опьянения выходит из автомобиля «Мерседес», которым он ранее управлял. В ходе проверки полицейскими было установлено, что задержанный гражданин не является владельцем указанного транспортного средства и завладел им незаконно.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 40-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. В ночь совершения угона данный мужчина осуществлял охрану некой продукции на одной из улиц города. Один из его знакомых, подъехав на «мерседесе», разрешил задержанному погреться в салоне и на время покинул своё транспортное средство. Употребив спиртные напитки, подозреваемый решил завладеть автомобилем, но был задержан полицейскими.

По данному факту в отделе полиции №3 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба новостей

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