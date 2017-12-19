Главы районов и мэры городов будут нести персональную ответственность за безопасность и комфорт зауральцев в новогодние праздники

Исполнение областного бюджета и всех обязательств в этой сфере, а также задачи по социально-экономическому развитию стали главными темами рабочей встречи губернатора Алексея Кокорина и глав муниципальных образований Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Ситуация с бюджетом непростая, но никаких экономических последствий для граждан быть не должно. Нам необходимо завершить год стабильно и устойчиво. Те меры, которые мы на протяжении года предпринимали и по оптимизации, и по увеличению собственных доходов, дали результаты. В масштабах области у нас реальная экономия по ряду направлений составила от 70 до 120 миллионов рублей. В целом, экономия видна, и она осуществлена без ущерба для социального направления», – рассказал Алексей Кокорин.

Губернатор отметил, что в приоритете – исполнение всех указов и поручений президента России Владимира Путина в сфере формирования заработной платы работников бюджетных учреждений.

Кроме того, Алексей Кокорин напомнил главам о персональной ответственности за невыполнение решений: «Необходимо, чтобы каждый глава был полностью включен в работу, чтобы каждый заместитель знал о проблемах и мог решить их непосредственно на местах. Контроль должен быть жесточайшим».

Кроме того, Алексей Кокорин подчеркнул, что предстоящие новогодние праздники во всех муниципалитетах должны пройти без ЧП, в том числе и в коммунальной сфере. Главы районов и мэры городов также несут персональную ответственность за безопасность и комфорт зауральцев в период длительных новогодних выходных.

Курган, служба новостей

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