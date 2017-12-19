26-летний курганец 27 раз ударил ножом 77-летнюю пенсионерку

Подозреваемого в жестоком убийстве задержали зауральские правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения 22 ноября 2017 года тела пожилой женщины с признаками насильственной смерти в сенях своего дома в рабочем поселке Лебяжье Курганской области, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По версии следствия, 21 ноября 2017 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом ранее знакомой пожилой женщины, 1940 г. р. Находясь в сенях, на почве личных неприязненных отношений к хозяйке, мужчина нанес не менее 27 ударов ножом в область живота, грудной клетки, шеи и рук потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Непосредственно после совершенного убийства, мужчина с места происшествия скрылся и предпринял меры к сокрытию следов преступления, выбросив нож, а также перчатки, в которых он находился в момент совершения преступления.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря грамотной совместной, кропотливой работе следственных органов СКР по Курганской области и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления 15 декабря 2017 года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 26-летний житель поселка Лебяжье. Мужчина был допрошен и дал признательные показания. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лебяжье, служба информации РИА «Новый День»

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