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Вторник, 19 декабря 2017, 19:16 мск

Курган

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Директора Шадринского завода ЖБИМ поймали на невыплате 14 млн рублей налогов

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия директором ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по версии следствия, 61-летний подозреваемый, являясь директором ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 17.09.2017 на расчетные счета инкассовых поручений в связи с недоимкой по налогам и сборам на сумму более 14 млн рублей умышленно, в период с 30.03.2017 по 17.09.2017 с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, изымал с расчетного счета ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» денежные средства путем перевода их на собственный расчетный счет и в дальнейшем производил с него расчеты по обязательствам ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ».

Таким образом в результате умышленных преступных действий директора ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» общая сумма сокрытых денежных средств составила более 4 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Шадринск, служба информации РИА «Новый День»

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