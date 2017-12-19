Бывших высокопоставленных курганских чиновников Суханова и Лакисову осудили на 3 и 3,5 года зоны

Курганский городской суд сегодня вынес приговор по громкому коррупционному процессу в котором были замешаны высокопоставленные зауральские чиновники. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, собранные следственными органами СКР по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павла Суханова и Главы Большечаусовского сельсовета Кетовского района Курганской области Галины Лакисовой, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.

Следствием и судом установлено, что Галина Лакисова в силу своего служебного положения имела доступ к неуничтоженным бланкам свидетельств о праве собственности на землю образца 1992 года с проставленными в них оттисками печати Большеучасовского сельсовета, использовавшейся в то время. Один из таких бланков действующая глава муниципального образования заполнила своей рукой, указав ложные сведения о якобы предоставленном ее доверенному лицу земельном участке в поселке Сиреневый г.Кургана, ранее входивший в состав Большечаусовского сельского совета. С использованием этого подложного документа в июне 2014 года Галина Лакисова оформила на «подставное» лицо право собственности на земельный участок в городе Кургане площадью 3000 квадратных метров рыночной стоимостью более 4 миллионов рублей.

В это же время Галина Лакисова вступила в преступный сговор с действующим на тот момент руководящим сотрудником правительства Курганской области Павлом Сухановым, вместе с которым по аналогичной схеме в период до мая 2015 года через «подставных» лиц завладела правом собственности на 9 земельных участков в городе Кургане общей площадью 24200 квадратных метров рыночной стоимостью свыше 31 миллиона рублей.

Приговором суда Лакисова признана виновной в двух совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях и предприятиях на 3 года.

Суханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также в муниципальных учреждениях и предприятиях на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, уголовное преследование Лакисовой о совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов), прекращено судом по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба на сумму более 35 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

Курган. Другие новости 19.12.17

Директора Шадринского завода ЖБИМ поймали на невыплате 14 млн рублей налогов. / 26-летний курганец 27 раз ударил ножом 77-летнюю пенсионерку. / Главы районов и мэры городов будут нести персональную ответственность за безопасность и комфорт зауральцев в новогодние праздники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»