Зауралье лидирует в УрФО по росту индекса промпроизводства

Курганская область – единственный регион в Уральском федеральном округе, где за последние три года отмечается положительный индекс промышленного производства. Такая информация была озвучена в ходе встречи главы Зауралья Алексея Кокорина с руководителями ведущих предприятий, которые вносят значительный вклад в областной бюджет.

По информации пресс-службы курганского губернатора, участие в беседе приняли руководители предприятий, годовой объем производства которых составил свыше 1 млрд рублей: ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Синтез», АО «Далур», ПАО «СУЭНКО», АО «ШААЗ», ООО «КАвЗ», ООО «Технокерамика», ООО «Курганхиммаш», АО «ЗОК», ОАО «Завод «Старт», ЗАО «Курганспецарматура», ЮУЖД. Также в числе предприятий региона, завершивших этот год со значительной прибылью и ростом объемов производства – ОАО «НПО «Курганприбор» и АО «АК «Корвет».

Алексей Кокорин поблагодарил руководителей заводов и в их лице коллективы предприятий за успешную работу в 2017 году и отметил: «Налоговые поступления от промышленных предприятий составляют более половины доходной части регионального бюджета. Этот сектор экономики также обеспечивает создание постоянных рабочих мест для зауральцев. Сейчас самое главное – завершить выполнение запланированных в 2017 году объемов и обеспечить пакет заказов на следующий год».

При этом Курганская область – единственный регион в УрФО, где за последние три года отмечается положительный индекс промышленного производства. Так, за 11 месяцев 2017 года этот показатель в Зауралье составил 101,4% к уровню прошлого года, он в три раза превысил рост валового регионального продукта. При этом потребление электроэнергии за 11 месяцев текущего года составило 4 млрд 038 млн кВт/ч, что на 1,4% больше объема потребления в соответствующем периоде предыдущего года. Этот показатель напрямую связан с показателями промышленности и других отраслей экономики.

Подводя итоги разговора губернатор подчеркнул, что необходимо сохранить темпы роста производства и предпринять совместные усилия, чтобы в следующем году улучшить показатели.

«Считаю, что такие рабочие встречи необходимы, чтобы мы могли обменяться мнениями, обозначить существующие проблемы и вместе найти пути их решения. На протяжении трех последних лет у нас наблюдается рост объемов промышленного производства и очень важно сохранить эту тенденцию», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.12.17

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