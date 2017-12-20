Главные события Зауралья-2017: снижение электротарифов для физлиц и визит патриарха Кирилла

Глава Зауралья Алексей Кокорин в ходе прошедшей встречи с блогерами обозначил важнейшие события для региона, которые произошли в уходящем 2017 году. По словам курганского губернатора, такими событиями стали снижение электротарифов для физических лиц и визит в Зауралье патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Для меня главные события – те, которые касаются каждого жителя Курганской области. Это снижение тарифа на электроэнергию для физических лиц на 19% с учетом общего роста тарифной ставки в целом по Российской Федерации. Считаю, что это значительный успех многолетней плодотворной работы Правительства Курганской области, Правительства Российской Федерации, федеральной энергетической комиссии и нашего энергетического блока. Для верующих знаковым событием стал визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это произошло впервые в истории Курганской области», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, в ходе встречи он также отметил, что видит в блогерах, использующих достоверную информацию, союзников в решении социальных проблем и готов к конструктивному сотрудничеству.

«Вы напрямую через общение с теми, кто зарегистрирован в социальных сетях, можете почерпнуть информацию онлайн на любую тему. Когда проблемы обозначаются вами, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления должны моментально на это реагировать. Видеть в вас не своего рода оппонентов, противников, а реальных помощников в «высвечивании» негативной информации», – отметил губернатор.

Говоря о совершенствовании механизмов реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и участии в ней общественности, губернатор отметил: «То, что эта программа заработала, – это истинный подарок для глав и жителей муниципальных образований. Работы сделано очень много. Это большой шаг вперед. Но есть недоработки. У каждого муниципального образования должен быть генплан, где четко закреплено, где застройка, где скверы, где дворовые территории. Задача поставлена привлекать к обсуждению планов по благоустройству на следующий год заинтересованных активных жителей».

Была в ходе разговора поднята и тема оптимизации числа муниципальных образований в регионе. Алексей Кокорин отметил, что эта трудоемкая работа проводится с учетом интересов жителей сел: «Для того, чтобы, к примеру, два муниципальных образования объединить, в рамках существующего законодательства уходит восемь месяцев. Эту работу мы ведем поэтапно. Задача поставлена не просто оптимизировать число муниципальных образований, а все те деньги, которые высвобождаются от содержания сельских советов, глав поселений, пусть небольшие, но оставить на этой территории. Где-то можно будет заасфальтировать улицу, где-то дополнительный фонарь вкрутить и так далее, и так далее. Сами жители сел поймут, что делают правильный выбор, когда принимают решение в пользу укрупнения муниципального образования».

Также во время беседы губернатор ответил на вопросы блогеров о кадровой политике, строительстве спортивных объектов, проведении масштабных массовых мероприятий, выслушал инициативы по улучшению работы Общественной палаты региона и празднованию 75-летия Курганской области.

Подводя итоги беседы, Алексей Кокорин резюмировал: «На мой взгляд, встреча прошла конструктивно. Я убедился, что активные представители блогерского сообщества – люди думающие, радеющие за развитие региона и страны, заинтересованные в получении достоверной информации и умеющие ее анализировать. Блогеры озвучили ряд интересных идей, я взял их на заметку и обсужу со своими заместителями. Будем поддерживать обратную связь».

Курган, служба информации

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