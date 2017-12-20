Губернатор Кокорин встретился с членами российского кабмина: отчитался по «социалке» и борьбе с безработицей

Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня в Москве провел встречи с представителями российского правительства. В ходе переговоров губернатор отчитался о борьбе с региональной безработицей и доложил о социальной обстановке в области.

По информации пресс-службы главы Зауралья, для начала Алексей Кокорин принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, которое провел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Алексей Кокорин выступил с докладом в числе семи руководителей регионов России. Обращаясь к участникам совещания, он подчеркнул, что за последние два года в Зауралье максимально снизился уровень общей и регистрируемой безработицы.

«В сравнении с прошлым годом на 20% уменьшилось число работников, уволенных с предприятий в связи с сокращением, на 30% – находящихся под угрозой увольнения. Массовых увольнений не ожидается. В связи с улучшением ситуации на рынке труда предусмотрены денежные средства на выплату пособия по безработице в общей сумме 25 миллионов рублей», – сказал Алексей Кокорин.

Глава региона также отметил, что в Курганской области помогают трудоустроиться инвалидам – это одно из важных направлений социальной политики. Из 23 тысяч таких граждан пятая часть уже работают. Более 27% людей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в службы занятости, трудоустроены. Для того, чтобы инвалидов в Зауралье активнее принимали на работу, за счет областного бюджета работодателям возмещают часть затрат, связанных с трудоустройством, организуют переобучение. Алексей Кокорин напомнил о том, что содействие в трудоустройстве оказывают и молодым людям – выпускникам школ, колледжей и институтов без опыта работы. 70% из них трудоустраиваются.

В своем докладе Алексей Кокорин акцентировал внимание на ситуации, сложившейся в Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева. В ВУЗе существует задолженность по заработной плате, а финансируется академия из федерального бюджета по стандартам министерства образования и науки. Максим Топилин пообещал взять этот вопрос на контроль.

Губернатор обозначил так называемые «точки роста» – направления и организации, в которых готовы реализовать инвестпроекты или уже приступили к этому процессу, а также в которых есть возможность создать дополнительные рабочие места. К ним относятся: промышленный комплекс, включающий Курганский машиностроительный завод и НПО «Курганприбор», арматурный кластер, фармацевтика и освоение месторождений урана. Новой «точкой роста», по мнению губернатора, должны стать индустриальные парки, первый из которых открылся в Курганской области в июне 2016 года и в 2017 году внесенный в реестр Минпромторга России.

«Являясь аграрным регионом, Зауралье продолжает реализацию проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности.В 2017 году в инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса частные инвесторы намерены вложить более миллиарда рублей. Согласно региональной программе по развитию АПК до 2020 года планируется создать пять с половиной тысяч высокопроизводительных рабочих мест», – резюмировал Алексей Кокорин.

Кроме того, сегодня же курганский губернатор провел встречу с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец. Глава региона подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. Наблюдается положительная динамика по темпам прироста промышленного производства и продукции сельского хозяйства. Так, аграрии Курганской области собрали рекордный за последние шесть лет урожай – намолочено 2,2 миллиона тонн зерна. В Зауралье выполняются майские Указы Президента России, создаются условия для развития предпринимательства – упрощаются процедуры ведения бизнеса, а также в полном объеме исполняются социальные обязательства бюджета.

Говоря о привлечении инвестиций в Курганскую область, Алексей Кокорин рассказал, что в регионе разработан инвестиционный план. Он включает в себя 365 проектов. А они, в свою очередь, предусматривают создание более четырех тысяч новых рабочих мест. Как отметил губернатор, такая работа ведется поэтапно.

Курган, служба информации

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