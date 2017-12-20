На соцподдержку курганцев в этом году потратили 4,5 миллиарда рублей

Более 200 тысяч жителей Курганской области были получателями мер социальной поддержки, на эти цели из бюджетов разных уровней было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Итоги года в сфере социальной защиты в ходе сегодняшнего брифинга, подвела начальник главного управления соцзащиты населения региона Вера Демина.

По данным пресс-службы курганского губернатора, получатели мер соцподдержки – это более 90 тысяч семей с детьми, люди пожилого возраста, ветераны, инвалиды, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации, пострадавшие от политических репрессий. В числе наиболее значимых из них – ежемесячные денежные и жилищно-коммунальные выплаты.

«Все меры социальной поддержки предоставляются своевременно, задолженности у нас нет», – сказала Вера Демина.

Продолжается реализация госпрограммы «Доступная среда для инвалидов». В этом году на нее было направлено более 44,3 млн рублей: до конца года планируется завершить адаптацию 71 социально значимого объекта в сферах соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, занятости населения. Одним из ярких примеров реализации программы является открытие круглосуточного диспетчерского центра для людей с нарушениями слуха, где теперь оказывают справочные, информационные услуги, а также помогают с вызовом экстренных служб.

Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают жильем. В этом году в новые квартиры переехали 29 человек. Сегодня стоят на учете 28 ветеранов, которые были признаны нуждающимися в апреле этого года. Всего с 2008 года новое жилье получили более 5600 участников и инвалидов войны, вдов погибших.

С этого года соцзащите переданы полномочия в сфере опеки и попечительства. Сегодня более 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. В прошлом году этот показатель составлял 88%. Всего за 2017 год на оказание мер социальной поддержки замещающим семьям было направлено более 700 млн рублей. В детских учреждениях остаются более 400 детей. В регионе продолжается также сопровождение граждан, вышедших из детских домов в возрасте от 18 до 23 лет. С июля этого года в Главном управлении социальной защиты населения начала работу Детская приемная – консультативная помощь и личные приемы специалистов. Всего за это время консультации получили 140 человек.

Продолжается соцобслуживание пожилых людей и инвалидов: около 16 тысяч человек находятся на надомном обслуживании, более 150 тысяч человек получают различные виды дополнительных услуг, в том числе юридические и бытовые. В стационарных учреждений проживают около 3 тысяч человек. Нет очередности в домах интернатах, как психо-неврологического, так и общего типа. Для пожилых действуют «Университеты третьего возраста», мини-клубы общения, кружки по интересам. В этом году состоялись форум «Серебряный возраст», областной чемпионат по компьютерному многоборью, волонтерские акции.

«Развитие получило «серебряное волонтерство», когда добровольными помощниками выступают не молодые люди, а зрелые граждане, имеющие жизненный опыт. Они оказывают помощь детям, находящимся в наших учреждениях, а также пожилым людям, – отметила Вера Демина. – Это перспективное направление, над которым мы будем работать и в следующем году».

В этом году проведены ремонты в 32 организациях социального обслуживания на общую сумму около 12 млн рублей. За счет инвестиционной программы проведен ремонт в трех учреждениях: Петуховском социальном приюте, Скоблинском психо-неврологическом интернате и Комплексном центре соцобслуживания по Альменевскому району. Вера Демина подчеркнула: Скоблинский психо-неврологический интернат попал в программу и был отремонтирован, так как находился в нижних строчках рейтинга по итогам независимой оценки качества.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.12.17

Названа главная угроза для диких животных этой зимой – африканская чума. / Губернатор Кокорин встретился с членами российского кабмина: отчитался по «социалке» и борьбе с безработицей. / Кава, просекко или ламбруско? – выбираем правильное игристое вино до 1000 рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»