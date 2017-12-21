Курганских родителей учат, как безопасно провести новогодние праздники

В образовательных и досуговых учреждениях Курганской области сотрудники МЧС России обучают взрослых тому, как без происшествий провести самый долгожданный праздник и как донести жизненно важные правила до своих детей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, например, в детских садах Куртамышского района на родительских собраниях особое внимание уделяют организации и проведению грядущих торжеств. На встречи приглашают специалистов в области пожарной безопасности.

Инженер местной пожарно-спасательной части № 28 Наталья Олексюк организовала специальный спецкурс «Безопасная елка», в рамках которого рассказывает о том, что категорически запрещается: использовать в здании свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие пожароопасные эффекты; одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей или представлений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, а также перечень иных довольно простых, но крайне полезных знаний».

Также специалисты областного чрезвычайного ведомства напоминают, как правильно устанавливать и украшать елку, применять пиротехнические изделия. Обращают внимание на опасность загорания елки от неисправной гирлянды, взрыва петарды в руках, ракет, фейерверков.

Соблюдая правила пожарной и личной безопасности у жителей и гостей Зауралья есть все шансы счастливо провести новогодние и рождественские праздники.

Курган, служба информации

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