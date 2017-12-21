Крупную партию «синтетики» и гашиша изъяли у жителя Кургана

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире у 43-летнего жителя города Кургана обнаружили и изъяли несколько свертков сильнодействующего синтетического наркотического средства общей массой почти 125 граммов и около трех граммов гашиша.

По информации пресс-службы УМВД по Курганской области, со слов задержанного наркотики он хранил для личного употребления.

По данному факту в УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации

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