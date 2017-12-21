Серия смертельных пожаров произошла в Зауралье: 4 человека погибли

За минувшие сутки на территории Зауралья произошла серия пожаров в жилых помещениях, повлекшая гибель четырех человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, около 14 часов 00 минут в городе Куртамыш произошло возгорание квартиры. После тушения пожара обнаружено тело хозяина квартиры, 1958 г.р. Еще одно возгорание в жилом доме, повлекшее гибель 55-летнего мужчины, произошло в селе Варгаши около 21 часа 00 минут. В селе Аджитарово после тушения возгорания, произошедшего в частном доме, обнаружено тело мужчины, 1969 г.р. Следственными органами СКР по Курганской области по данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

Сегодня, 21 декабря 2017 года, около 04 часов 00 минут после тушения пожара в передвижном вагончике рабочих, расположенном в лесном массиве Далматовского района, обнаружено тело 26-летнего мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное управление напоминает, что с наступлением отопительного сезона количество пожаров, сопровождающихся гибелью людей, увеличивается. В целях предупреждения пожаров, сохранения жизни и имущества, необходимо строго соблюдать правила техники пожарной безопасности, особенно при низкой температуре воздуха, в праздничные дни при употреблении спиртных напитков, а также при использовании электрических и газовых приборов.

Курган, служба информации

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