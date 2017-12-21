За 137 грамм каннабиса кушминскому сельчанину грозит 10 лет зоны

За крупную партию растительного наркотика – каннабиса 21-летнему жителю зауральского села Кушма грозит крупный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По информации правоохранителей, в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Шумихинский» был задержан 21-летний ранее судимый неработающий житель села Кушма Шумихинского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, полицейские в ходе обыска у подозреваемого на веранде частного дома в металлическом ящике обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения общим весом 137 граммов. По результатам исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – каннабис.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере…». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Шумиха, служба информации РИА «Новый День»

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