Курган собирается стать одним из центров российского авиасообщения: письма направлены в 22 авиакомпании

Руководство Курганской области совместно с учредителем аэропорта «Курган» – группой компаний «Аэрофьюэлз» и руководством воздушной гавани Зауралья ведет активную работу по формированию обширной маршрутной сети. За подписью главы региона Алексея Кокорина направлены письма в 22 авиакомпании с предложениями о новых рейсах из Кургана.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, такая информация была озвучена в ходе переговоров директора областного департамента промышленности, связи, транспорта и энергетики Александра Константинова и генерального директора группы компаний «Аэрофьюэлз» Владимира Спиридонова – учредителя ОАО «Аэропорт Курган», которые прошли в Москве.

Гендиректор группы компаний «Аэрофьюэлз» Владимир Спиридонов в процессе встречи отметил, что помощь со стороны регионального правительства сегодня необходима. В России действуют федеральные программы субсидирования авиаперевозок. При поддержке правительства Зауралья планы по вводу новых рейсов из Кургана могли бы реализоваться уже в ближайшее время. В ближайших планах зауральских властей – вечерний рейс на Москву, летняя программа и регулярный рейс в Санкт – Петербург.

Стороны также обсудили итоги уходящего 2017 года и планы на будущее. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, совместными усилиями Правительства региона, учредителей и сотрудников аэропорта продолжилась капитальная реконструкция аэровокзального комплекса. Она идет в рамках инвестпроекта «Международный аэропорт «Курган». Соглашение об этом подписано правительством Курганской области с группой компаний «Аэрофьюэлз».

За три летних месяца приведен в порядок второй этаж аэровокзала. Здесь заменили окна, оштукатурили и покрасили стены. Подрядчики установили новый потолок: в его основе алюминиевая плитка со специальным покрытием. Обеспечивают освещенность рабочей зоны аэровокзала в пределах установленных санитарных норм современные светодиодные фонари. На это аэропорт потратил порядка двух миллионов рублей. В 2018 году планируется капитально отремонтировать и остальные помещения аэровокзала. Идет работа над дизайн – проектом внешней части здания. Стороны обговорили нюансы нового облика аэровокзала.

Кроме того, было отмечено, что благодаря грамотному руководству ОАО «Аэропорт Курган» этот год предприятие завершает с хорошими показателями. За последние четыре месяца пассажиропоток увеличился на 10 процентов. Со 2-го января в Москву из Кургана будет летать «Боинг 737 – 400». Он большей вместимости. На борту 144 места эконом-класса и 10 бизнес-класса.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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