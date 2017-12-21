Мобильные полицейские группы в Кургане отправились в елочные рейды

Мобильные полицеские группы в зауральской столице приступили к проверкам елочных базаров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

Правоохранители напоминают, что с 15 декабря на территории Кургана стартовали продажи елок. Администрацией города официально утвержден список мест для продажи живых деревьев – всего 173 площадки. Каждую из них ежедневно проверяют мобильные группы, состоящие из сотрудников полиции, а также представителей администрации города Кургана.

Полицейские проверяют наличие разрешения администрации города на предоставление торгового места, правоустанавливающие документы лица, осуществляющего торговлю, и документы, подтверждающие законность приобретения новогодних елей.

В настоящее время сотрудниками полиции составлено четыре административных протокола по части 1 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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