Зауральским аграриям стопроцентно субсидируют зерноперевозки

Зауральским аграриям выделят солидные субсидии на зерноперевозки. Соответствующее постановление «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна» приняли в правительстве России.

По информации пресс-службы курганского губернатора, Зауралье включено в перечень регионов, в которых предусматривается субсидирование экспортных железнодорожных перевозок. Благодаря этому сельхозтоваропроизводители региона смогут поставить на внешние рынки 320 тысяч тонн зерна с субсидированием 100 процентов железнодорожного тарифа.

Кроме того, в курганском кабмине сообщили, что меры господдержки сельского хозяйства по ряду направлений в следующем году расширятся. В первую, очередь финансирование направят на помощь крестьянско-фермерским хозяйствам, также аграриям субсидируют часть затрат, связанных с приобретением племенного скота. Такую информацию озвучил первый директор департамента агропромышленного комплекса области Сергей Пугин на пресс-конференции по итогам года. Он рассказал, что в этом году общая сумма господдержки составила 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сергей Пугин подчеркнул, что основным драйвером развития в сфере АПК в уходящем году стало растениеводство. Помимо рекордного за последние 6 лет урожая (намолочено более 2 миллионов тонн зерна в бункерном весе), в 2017 году удалось ввести в сельхозоборот дополнительные земли, продолжить диверсификацию посевов – постепенно увеличивать площади, засеваемые более рентабельными культурами, например масличными, также удалось повысить кондиционность высеваемых семян. В результате 20% зерна – это продукт третьего класса, 60% – продовольственное зерно. Что касается общей напряженности на зерновом рынке, Сергей Пугин отметил, что такая ситуация характерна для всей страны:

«Правительство России подготовило проект Постановления, которое предусматривает субсидирование железнодорожных перевозок для поставок зерна на экспорт. Курганская область вошла в число регионов, которые получили такое право. Сейчас мы ожидаем, что Постановление подпишут. Кроме того, Правительство Курганской области заключило соглашения о сотрудничестве с двумя федеральными зернотрейдерами, с тремя – продолжаем взаимодействие», – рассказал Сергей Пугин.

Он также акцентировал внимание на том, что за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельхозорганизациях, постепенно развивается животноводство. Растет и продуктивность скота.

Сергей Пугин подчеркнул, что в этом году в Зауралье появилось 4 потребительских сельхозкооператива. Таким образом, всего в регионе их 16.

«85% этих кооперативов работают уверенно. Однако вступают в кооперацию зауральцы не так активно, как хотелось бы. Нужно понимать, что создание кооперативов – это один из способов получения государственной поддержки. А именно на эти цели в следующем году у нас запланированы около 50 миллионов рублей», – пояснил Сергей Пугин.

Он рассказал, что в целом, индекс производства сельскохозяйственной продукции в этом году превысил 104% – это хороший результат.

Говоря о главных планах на следующий год, Сергей Пугин отметил, что главное – сохранить набранные темпы, кроме того, в приоритете – ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни, повышение качества высеваемых семян и многое другое.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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