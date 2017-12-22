В скоростном подъеме на высотку победил зауральский пожарный Александр Трубин

Соревнования среди курганских пожарных по скоростному подъему на высотное здание прошли в Зауралье. Первое место в состязаниях занял сотрудник специального управления федеральной противопожарной службы №71 Александр Трубин.

По информации пресс-службы курганского МЧС на 17 этаж Трубин поднялся за 1 минуту 35 секунд. Инициатором соревнований стало руководство Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Курганской области. Подобные соревнования у пожарных проводятся во многих регионах России. Сегодня в стране строится большое количество высотных зданий и зачастую в случае чрезвычайной ситуации спасение людей зависит только от собранности, умения и безусловной физической подготовки спасателей.

Участниками состязаний стали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Курганской области (СПСЧ), 1 отряда федеральной противопожарной службы по Курганской области, Специального управления федеральной противопожарной службы №71. Всего на старт вышло 36 сотрудников и 11 команд (дежурных смен и караулов пожарно-спасательных подразделений).

2 минуты в среднем понадобились спасателям для того, чтобы подняться на 17 этаж высотки, условия испытания были максимально приближены к реальным: «Быстро подняться на верхние этажи здания для выполнения действий по тушению пожара, в полной экипировке, которая весит около 14 килограмм, в средствах защиты органов дыхания, не используя лифт – это категорически запрещено во время пожара».

Второе место в соревнованиях с результатом в 1минуту 40 секунд занял Олег Макаревич, и бронзу (1минута 45 секунд) забрал Евгений Труханов.

По результатам соревнований начальник СПСЧ по Курганской области подполковник внутренней службы Артем Кузнецов наградил лучших сотрудников соответствующими дипломами, отметив, что со всеми поставленными задачами участники соревнований справились на высоком профессиональном уровне, продемонстрировав достойную выучку и умения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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