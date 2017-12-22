Житель Кургана в день рождения зарезал своего гостя

Житель зауральской столицы довольно мрачно отметил собственный 59 день рождения. В ходе пьяной ссоры он зарезал гостя, которого пригласил на свой праздник.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 07 октября 2017 обвиняемый, находясь в своем доме, расположенном по ул. 2 Автозаводская в г. Кургане, совместно с товарищем распивали спиртное, отмечая свой 59-ый день рождения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе произошедшей ссоры, именинник взял кухонный нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов в область грудной клетки и живота, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого ему деяния мужчина признал полностью и активно способствовал расследованию преступления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ в отношении своей супруги ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и был осужден к 8 годам лишения свободы.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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