Порядка 60 процентов зауральских «скорых» необходимо менять

Порядка 60 процентов машин скорой медицинской помощи в Зауралье требуют замены. Такая информация была озвучена сегодня в процессе приема 19 новых «скорых», в котором участвовали заместитель курганского губернатора по социальной политике Александр Карпов и директор областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, средства на приобретение автомобилей выделены из федерального бюджета в рамках исполнения майских указов президента страны. И сегодня 5 новых санитарных машин производства ГАЗ класса «В» поступили в распоряжение Курганской больницы скорой медицинской помощи.

Александр Карпов при этом подчеркнул: «В соответствии с программой Российской Федерации по поддержке отечественных автопроизводителей выделено порядка 3 миллиардов рублей на приобретение автомобилей скорой помощи для регионов России. Сегодня в службе скорой помощи Курганской области работают более 170 машин, из них требуют замены порядка 60%. Срок эксплуатации санитарных автомобилей составляет пять лет. Поэтому замена необходима. Пришли новые комфортабельные машины, оснащенные в соответствии со стандартом, удобные для работы наших медицинских бригад».

Обновление парка санитарного автотранспорта позволит улучшить качество экстренной помощи тяжелым пациентам:

«Все машины скорой помощи, которые приходят в Курганскую область и уже работают, соответствуют стандарту, установленному Министерством здравоохранения РФ по оснащению медицинским оборудованием. Новые машины имеют дыхательную аппаратуру, электрокардиографы, дефибрилляторы, оборудование для лабораторной диагностики тех или иных состояний у пациентов – все необходимое для оказания скорой медицинской помощи», – отметила Лариса Кокорина.

Оставшиеся 14 машин скорой помощи после оформления всех необходимых документов поступят в центральные районные больницы в январе следующего года. В том числе три моногорода – Далматово, Катайск, Варгаши – получат технику в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногородов».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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