Высокий уровень толерантности и межэтнической стабильности фиксируется в Зауралье

Подавляющее большинство – 93,7% зауральцев назвали межэтнические отношения в регионе «добрососедскими» или «нейтральными», кроме того, они ни разу не сталкивались с оскорбительным отношением к представителям других национальностей.

По информации пресс-службы курганского губернатора, такие результаты исследования общественного мнения озвучили сегодня, 22 декабря, на совместном заседании Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактике и экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в Курганской области. Совещание провел первый замгубернатора Курганской области Виктор Сухнев.

Как отметил первый заместитель руководителя Аппарата регионального Правительства – начальник управления внутренней политики Владимир Саблин, мониторинг настроений, которые существуют в зауральском обществе, специалисты проводят регулярно. В этом году серьёзных конфликтов на межнациональной почве не выявлено.

«Такой высокий уровень толерантности и стабильности – результат конструктивного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, силовых структур, общественных организаций и самих граждан. В частности, в Курганской области реализуется несколько программ гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. Однако успокаиваться не стоит, работу в этом направлении нужно продолжать», – сказал Владимир Саблин.

На заседании также шла речь о работе по противодействию идеологии терроризма и состоянии миграционной обстановки в Зауралье. Советник губернатора Курганской области Александр Смирнов отметил, что в регионе активно занимаются профилактикой терроризма среди разных групп населения, в том числе и среди мигрантов. В результате такой работы обстановка в области спокойная и контролируемая.

На совещании утвердили план работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области на предстоящий 2018 год.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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