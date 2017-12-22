Курганские преступники угоняют машины прямо из автосервисов

Нестандартного угонщика задержали курганские полицейские. Преступником оказался сотрудник одного из городских автосервисов.

По данным пресс-службы УМВД по Курганской области, 17 декабря в полицию обратился 36-летний житель города Кургана с заявлением об угоне. По словам мужчины, его автомобиль Nissan Wingroad пропал из помещения автосервиса, где был оставлен для ремонта. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Данное транспортное средство сотрудники полиции обнаружили на улице Половинской. По подозрению в совершении угона был задержан 25-летний ранее судимый мужчина – один из работников автосервиса. Установлено, что данный гражданин после окончания рабочего дня употребил спиртные напитки и решил воспользоваться чужим транспортным средством в личных целях. На угнанном автомобиле он съездил к родственникам в Мокроусовский район, после чего вернулся в Курган. Испугавшись разоблачения, мужчина бросил автомобиль на улице, где его впоследствии и обнаружили полицейские.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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