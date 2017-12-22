В отношении руководства «Курганской птицефабрики» возбуждено уголовное дело

В отношении «неустановленного лица» из руководства «Курганской птицефабрики» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, следственными органами СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия лицами из числа руководства ООО «Совместное предприятие «Курганская птицефабрика» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства ООО «СП «Курганская птицефабрика», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 01.01.2016 на расчетные счета инкассовых поручений в связи с недоимкой по налогам и сборам на сумму более 4,3 млн. рублей, умышленно, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в период с 01.01.2016 по 16.11.2017 рассчитывалось по обязательствам ООО «СП «Курганская птицефабрика», стоящим по очередности после уплаты налогов, минуя собственные расчетные счета, путем проведения расчетов с контрагентами наличными денежными средствами, поступающими от покупателей. Таким образом, в результате умышленных преступных действий руководства ООО «Совместное предприятие «Курганская птицефабрика» общая сумма сокрытых денежных средств составила более 4 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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