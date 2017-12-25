На курганские дороги потратят 24,7 миллиарда рублей

На зауральские дороги разных уровней в ближайшие годы потратят почти 25 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, правительство Курганской области сегодня, 25 декабря, внесло изменения в государственную программу «Развитие автомобильных дорог» на 2014 – 2022 годы.

В частности, уточнено финансирование: общий объем программы запланирован в размере 24,7 млрд рублей, до 2022 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 251 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтировать 700 км автомобильных дорог.

Дополнительно вводится такое понятие, как «капитальный ремонт» дорог.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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