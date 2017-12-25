Губернатор Кокорин: Наша задача не допустить ЧС в новогодние праздники

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 25 декабря, на заседании правительства региона, обращаясь к своим подчиненным, потребовал обеспечить безопасность зауральских жителей в период новогодних праздников.

По информации пресс-службы курганского губернатора, глава области поручил всем руководителям профильных департаментов и управлений, ответственных за безопасность граждан, усилить контроль за вверенными сферами в новогодние и рождественские праздники.

«Все начальники департаментов, управлений, заместители по социальным вопросам в районах должны дать соответствующие поручения всем своим службам и ведомствам, учреждениям, чтобы предновогодние и новогодние праздники, праздничные каникулы прошли без чрезвычайных происшествий. Постоянно владейте информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве – тепле, воде, газе, электроэнергии. Под особый контроль взять ситуацию в домах-интернатах, других социальных учреждениях. Наша задача не допустить чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники», – подчеркнул Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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