Зауральский кабмин утвердил план по реализации Стратегии национальной госполитики

Правительство Курганской области сегодня утвердило план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Курганской области на 2017-2019 годы.

По информации пресс-службы курганского губернатора, в частности, для совершенствования государственного управления в сфере государственной национальной политики планируется и дальше привлекать представителей национальных объединений к работе в общественных советах и других экспертно-консультативных органах. Для укрепления единства и духовной общности многонационального народа России продолжат проводить торжества и, приуроченные к историческим событиям и национальным праздникам.

Отметим, что всего в плане 35 пунктов, они оговаривают главные направления работы в таких разделах, как «Укрепление межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений», «Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики», «Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов России», «Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений» и других.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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