В Зауралье прошли пиротехнические рейды

Зауральские спасатели провели рейд по местам торговли и хранения пиротехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, цель таких рейдов – пресечь нарушения требований пожарной безопасности при хранении и реализации данной продукции, а также провести разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения данных требований в ходе применения различных хлопушек, петард, бенгальских огней, салютов, фейерверков и других изделий.

В ходе рейда инспекторским составом был выявлен ряд нарушений, среди которых отсутствие сертификатов качества, нарушение правил отпуска продукции, неправильное расположение торговой точки. Все нарушители привлечены к ответственности, на них составлены протоколы. Стоит отметить, что среди предпринимателей есть и те, кто свою деятельность выполняет на «отлично». У таких продавцов все в порядке с документацией, любая продукция, выбранная случайным образом сотрудником МЧС России соответствовала срокам хранения, упаковки целые, без вмятин, налета и следов влаги, инструкция хорошо читается на русском языке. В наличии имеются автоматическая пожарная сигнализация и огнетушители. Такие продавцы четко понимают, что игнорирование правил безопасности – это прямая угроза жизни и здоровью покупателей и их самих.

«В преддверии Нового года массово начинают появляться несанкционированные точки продажи пиротехнических изделий, как в торговых комплексах, так и на уличных рынках. На таких точках неблагочестивые продавцы стараются сбыть некачественную или несертефицированную продукцию по низкой цене. Приобретая такой товар, вы подвергаете себя и своих близких серьезной опасности! Не покупайте продукцию поштучно, вне заводской потребительской упаковки», – настоятельно рекомендует старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану, майор внутренней службы Дмитрий Дорофеев.

Купив пиротехническое изделие в сертифицированном магазине, помните, применение таких изделий запрещается: в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач; на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий; на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков. Нельзя направлять петарды и фейерверки в сторону людей, окон зданий и автомашин.

Площадка для запуска должна находиться на удалении не менее 50 метров от домов, так как ракета может прилететь на чей-то балкон и устроить пожар.

Перед тем, как поджечь фитиль, убедитесь, что поняли, в какую сторону из фейерверка полетят горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять его в сторону людей. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем на 5-10 метров. Давать пиротехнику детям, чтобы те сами ее запустили, запрещено! Категорически запрещается держать горящую петарду в руках.

Запрещено сжигать фейерверки в кострах. Если петарда не сработала – не надо наклоняться, брать в руки и проверять, и тем более – пытаться поджечь фитиль повторно.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону вызова пожарно-спасательных сил «101». Единый телефон доверия главного управления МЧС России по Курганской области 8(3522) 23-99-99.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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