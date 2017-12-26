Полиция Кургана будет реорганизована

Система отделов полиции в зауральской столице в следующем году будет реорганизована. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

По данным ведомства, в настоящее время прорабатывается вопрос о реформировании УМВД России по городу Кургану, которое запланировано на 2018 год. В целях оптимизации пройдет реорганизация отделов полиции, в связи чем границы между административными территориями отделов полиции №1-4 будут изменены.

Обо всех изменениях в деятельности подразделений УМВД России по городу Кургану будет сообщено дополнительно.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 25.12.17

В Зауралье прошли пиротехнические рейды. / Зауральский кабмин утвердил план по реализации Стратегии национальной госполитики. / Губернатор Кокорин: Наша задача не допустить ЧС в новогодние праздники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»