Новому главе «Корпорации развития Зауралья» определили фронт работ – привлекать инвесторов в регион

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с новым генеральным директором АО «Корпорация развития Зауралья» Алексеем Матренинским и поставил перед ним задачи по привлечению инвесторов в регион.

По информации пресс-службы курганского губернатора, Алексей Матренинский сменил на посту гендиректора Корпорации развития Зауралья Алексея Чуева, который назначен главой региона Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области. Как отметил директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин, у Алексея Матренинского есть значительный опыт работы с финансовыми ресурсами, многие годы работал в банковской сфере.

Алексей Кокорин пожелал Алексею Матренинскому успехов и подчеркнул: «От Корпорации развития Зауралья зависит очень многое. Самое важное – привлечение инвесторов в регион. В этом направлении должна проводиться системная работа. Необходимо на должном уровне оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов, используя как уже имеющийся опыт, так и новые наработки».

Губернатор подчеркнул, что АО «Корпорация развития Зауралья» задачи по привлечению и сопровождению инвесторов должно выполнять совместно с региональным департаментом экономического развития.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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