Курганский грабитель за свиной окорок может получить до 4 лет зоны

Курганские правоохранители задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. По информации ведомства, в середине декабря в одном из магазинов города неизвестный гражданин подошёл к прилавку и открыто в присутствии работника магазина похитил свиной окорок стоимостью около 200 рублей. Совершив злодеяние, мужчина скрылся с места преступления.

Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале. По подозрению в совершении грабежа сотрудниками полиции был задержан 32-летний неработающий житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный продукт он успел употребить.

По данному факту в отделе полиции №5 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 26.12.17

Новому главе «Корпорации развития Зауралья» определили фронт работ – привлекать инвесторов в регион. / Полиция Кургана будет реорганизована. / В Зауралье прошли пиротехнические рейды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»