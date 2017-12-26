В следующем году систему экстренных вызовов «112» внедрят на всей территории Зауралья

В следующем году систему вызовов экстренных служб «112» внедрят на всей территории Курганской области. Такая информация была озвучена в ходе визита главы Зауралья Алексея Кокорина в Центр обработки вызовов экстренных служб Кургана, который неделю назад начал свою работу в областном центре.

По информации пресс-службы курганского губернатора, по единому номеру «112» жители города могут сообщать о дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, правонарушениях и других ситуациях, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции, спасательных служб или врачей. Уже за 7 дней работы Центра поступило более 600 вызовов о происшествиях. Глава Зауралья Алексей Кокорин познакомился с работой Центра.

Центр обработки вызовов оснащен новейшим техническим оборудованием, на его создание из федерального и областного бюджетов в текущем году направлено более 29 млн. рублей.

Принимать от граждан звонки о происшествиях смогут шесть операторов, которые будут вызывать на место происшествия необходимые экстренные службы «01», «02», «03» или «04».

Отметим, что пока только жители областного центра могут обращаться за помощью как по привычным номерам скорой, пожарной, полиции и газовой служб, так и по новому единому номеру «112». В следующем году система «112» будет внедряться на всей территории Зауралья: работы по ее созданию в каждом районе планируется закончить до конца 2018 года.

В здании Центра находятся зал оперативно-дежурной смены, учебный класс для подготовки операторов, серверное помещение, а также комнаты для сотрудников.

Сотрудники Центра продемонстрировали губернатору систему «112» в работе. Был сделан учебный телефонный вызов по утечке газа. Оператор переадресовала вызов на газовую службу, специалисты которой дали рекомендации абоненту, как вести себя в данном случае. Все службы сработали оперативно.

Алексей Кокорин положительно отозвался о работе Центра: «В настоящее время идет отработка систем связи со всеми службами экстренного реагирования. Мы получим отлаженный механизм приема обращений от жителей области по принципу «одного окна». Повышается оперативность. Человеку в случае кризисной ситуации не надо вспоминать телефоны служб, достаточно будет набрать номер «112», и дальше диспетчер сам вызовет необходимую помощь».

Напомним, что создание и внедрение системы «112» по всей стране и на территории региона проводится по поручению Президента Российской Федерации. Она включает в себя несколько подсистем, обеспечивающих не только прием и обработку вызовов на единый номер «112» и их передачу в экстренные службы, но и хранение данных о вызовах и их результатах.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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