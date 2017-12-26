Курганский уфсиновец попался на взятках и сдал своих высокопоставленных коллег

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении стар­шего инженера группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290, ч.2 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным ли­цом взятки в значительном и крупном размере, соответственно).

По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, следствием было установлено, что обвиняемый обладал полномочиями по координации работы тыловых служб учреждений уголовно-исполнительной системы области и от него зависело решение вопросов о возможности приема и оплаты строительных работ, выполняемых подрядными и субподрядными организациями на объектах, подведомственных УФСИН области.

В этой связи, по версии следствия, на протяжении 2013-2016 годов обвиняемый получал от представителя субподрядных организаций, выполнявших ремонтно-строительных работы в колониях и иных учреждениях областного УФСИН, взятки в значительных и крупных размерах за действия, входящие в его должностные полномочия, а именно за своевременное приня­тие и оплату выполненных ра­бот, а также за общее покровительство данных коммерческих организаций, которые на протяжении длительного времени имели возможность получения стабильного дохода от своей предпринимательской деятельности за счет бюджетных средств. Находясь в зависимом от чиновника положении, взяткодатель осуществлял безналичный перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, 80 000 рублей, 350 000 рублей и 250 000 рублей, соответственно, на банковскую карту, которыми последний распорядился по своему усмот­рению.

В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках исполнения условий которого свою вину в совершении преступлений признал полностью, а также активно способствовал расследованию уголовного дела, в том числе изобличив в совершении других коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц органов УФСИН России по Курганской области.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На его имущество в виде денежного вклада на сумму 800 тысяч рублей по ходатайству следователя наложен арест.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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