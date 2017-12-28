«Надежный заслон африканской чуме свиней» ставят в Зауралье

Зауральские власти продолжают борьбу с распространением экзотического заболевания – африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

На сегодняшний день с Курганской области минсельхозом РФ снят статус региона, неблагополучного по африканской чумы свиней (АЧС). Однако в Зауралье продолжают проводить мониторинг и принимать профилактические меры по недопущению этого опасного заболевания. Об этом сообщила начальник областного управления ветеринарии Татьяна Сандакова на итоговой пресс-конференции.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы поставить надежный заслон африканской чуме свиней и не допустить инфекцию на территорию Зауралья», – отметила Татьяна Сандакова.

Статус неблагополучного по АЧС региона Курганская область получила осенью, когда были зафиксированы случаи ввоза зараженной продукции из соседних регионов в город Курган и Кетовский район. Чтобы вирус не распространился в Зауралье, проведен ряд мероприятий, в том числе и уничтожение продукции, трехкратная дезинфекция и лабораторные исследования свиней в пятикилометровой зоне от мест обнаружения инфицированного мяса.

Кроме того, чтобы не допустить завоза зараженной свинины на территорию области, правительством региона совместно с силовыми ведомствами на автодорогах были организованы круглосуточные дежурства ветеринаров и полицейских, осмотрено 16 тысяч единиц автотранспорта, выявлено 68 случаев незаконных перевозок мясопродуктов, задержана 361 тонна опасных кормов и сырья.

Областная ветеринарная служба контролирует ситуацию по таким заразным болезням, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, ящур. Большая работа идет и по профилактике бешенства. В 2017 году зарегистрировано 4 очага, что в 3 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Эти очаги ликвидированы.

В 2017 году практически завершен переход электронную ветеринарную сертификацию: 97% ветеринарных документов для перевозки продукции оформляется в электронном виде (в 2016 году – только 37%).

Также ветеринарной службой проведена маркировка крупного рогатого скота (КРС) и свиней, такой учет важен в связи с возможными случаями распространения опасных инфекционных заболеваний животных, в том числе и африканской чумы. Если в прошлом году показатель меченного КРС составил 82%, то в 2017 году увеличился до 99%, свиней – до 92%.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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