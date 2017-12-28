Курганские рецидивисты воруют металл гаражами

Курганским преступникам в очередной раз удалось удивить правоохранителей – теперь, чтобы добыть металл на продажу, преступники распиливают чужие гаражи. О этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Кургану. По данным ведомства, 24 декабря житель города Кургана заметил, что во дворе его дома по улице 8 Марта неизвестные люди распиливают металлический гараж. На вопрос мужчины они ответили, что гараж принадлежит им. Гражданин усомнился в правдивости их слов и позвонил своему соседу – настоящему владельцу гаража. Когда сообщение о краже поступило в органы внутренних дел, подозреваемые уже скрылись с места преступления, но свидетель подробно описал полицейским внешний вид похитителей.

По подозрению в совершении кражи сотрудниками полиции был задержан 48-летний ранее судимый неработающий житель города. Установлено, что данный гражданин ввёл в заблуждение двух своих знакомых, сказав им, что гараж принадлежит ему. В результате один из мужчин, не подозревая о незаконности действий, помогал злоумышленнику распиливать гараж, а второй отвёз его в пункт приёма металла. Материальный ущерб, причинённый потерпевшему, составил 20 тысяч рублей.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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