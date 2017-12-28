Губернатор Кокорин просит курганских родителей беречь детей в новогодние праздники

Глава Зауралья Алексей Кокорин обратился к курганским родителям с призывом – проявить особое внимание к безопасности детей в новогодние праздники. Об этом сообщает губернаторская пресс-служба. «Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, все, кто несет ответственность за детей!

Новогодние праздники и зимние каникулы для ребят – самая радостная и беззаботная пора, время зимних забав, игр на свежем воздухе, катаний на лыжах, коньках и санках. Чтобы эти счастливые дни не были омрачены, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер безопасности наших детей.

Расскажите ребятам о правилах поведения. Объясните, что бенгальские огни, хлопушки и пиротехнику можно использовать на улице и дома только под контролем взрослых. Напомните, что нельзя кататься с горок, расположенных рядом с дорогой, выбегать на проезжую часть, потому что зимой скользко и водитель не сможет остановить машину моментально. Не разрешайте детям играть вблизи замерзших водоемов и на самом льду. Проследите, чтобы на одежде ребенка были специальные световозвращающие фликеры, которые помогут уберечь их жизни и здоровье в темное время суток.

Безусловно, в новогодние каникулы все специальные службы будут круглосуточно нести дежурство в усиленном режиме и готовы оперативно прийти на помощь. Но лучше предотвратить любые несчастные случаи.

Уважаемые взрослые! Помните, что благополучие детей зависит от нас с вами! Не оставляйте их без присмотра! Берегите детей! Пусть начало нового года будет по-настоящему радостным и счастливым», – пожелал Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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