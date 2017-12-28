Пропаганду «зацепинга» в Зауралье признали незаконной

Прокуратура Шумихинского района провела проверку соблюдения требований законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, размещенной в Интернете.
Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, установлено, что ряд ресурсов содержит видеоролики, в которых продемонстрированы способы занятия «зацепингом» на не приспособленных для проезда пассажиров частях железнодорожного транспорта, а также пропагандирующие этот вид незаконной деятельности. Указанная информация представляет угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей и вызывает интерес к противоправному поведению.
В этой связи прокуратура направила в Шумихинский районный суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд признал требования надзорного ведомства законными и обоснованными.
Курган, служба информации РИА «Новый День»
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