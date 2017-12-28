За пьяную езду и гибель пассажира курганец получил 3 года зоны

Притобольный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Кургана. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166, ч. 4 ст. 264 УК РФ «Угон, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, на основании представленных государственным обвинителем доказа-тельств установлено, что курганец в июле т.г. в вечернее время угнал «Дэу леганза» в с. Нагорском Притобольного района. Передвигаясь по автомобильной дороге Курган-Утятское мужчина не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля. От полученных в дорожно-транспортном происшествии телесных повреждений пассажирка скончалась в больнице.

Осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. По иску потерпевшей с осужденного взыскано 534 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда и материального ущерба.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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