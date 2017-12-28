В Кургане утвердили десятилетнюю программу развития социальной инфраструктуры

На итоговом в этом году заседании Курганской городской Думы депутаты утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба курганской мэрии.

Как отметила на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Елена Иванова, программа прошла все необходимые процедуры, в том числе публичные слушания, которые состоялись 1 декабря. Все поступившие предложения от органов государственной власти Курганской области, депутатов, а также жителей города были учтены и внесены в программу.

По словам Ивановой, программа является документом стратегического планирования, в котором содержится перечень основных мероприятий, необходимых для реализации генерального плана города Кургана, Стратегии социально-экономического развития, утвержденной градостроительной документации. Перечень планируемых к реализации мероприятий включает инвестиционные проекты по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов муниципальной, региональной и федеральной собственности. Кроме того, программа дает оценку объемов и источников финансирования мероприятий, а именно включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, целям и задачам, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Программа отражает такие целевые показатели, как увеличение уровня фактической обеспеченности населения дошкольными и образовательными учреждениями, бассейнами, библиотеками, спортивными залами, домами культуры и т.д. Программа поделена на два этапа: первый – до 2021 года, второй – до 2028 года.

Елена Иванова сделала акцент на том, что перечень и сроки реализации мероприятий могут быть скорректированы при изменении градостроительной документации. Она также озвучила планы о строительстве новых объектов социальной инфраструктуры. К примеру, к 2028 году планируется построить 15 объектов дошкольного образования, 15 новых школ и два пристроя к действующим образовательным учреждениям, две начальные школы при детских садах. Строительство и введение в эксплуатацию новых дошкольных и общеобразовательных объектов позволит на 100% обеспечить малышей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах, а также перейти на обучение школьников в одну смену. По объектам здравоохранения, как доложила Елена Геннадьевна, запланированы реконструкция одного и строительство сем учреждений. По объектам культуры в планах – 14 мероприятий, по объектам физической культуры и спорта – 15.

Депутаты единогласно проголосовали за утверждение данного документа, отметив, что программа необходима городу как ориентир для дальнейшего развития и получения софинансирования из вышестоящих бюджетов. Парламентарии также выразили уверенность, что запланированные мероприятия сделают жизнь на территории Кургана более комфортной.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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