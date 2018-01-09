В акции «Безопасный лед» задействовали 450 зауральских спасателей и 76 единиц техники

В ходе новогоднего этапа межведомственной профилактической акции «Безопасный лед», направленной на предотвращение происшествий с людьми на водоемах Курганской области, была организована работа двух профилактических и 168 патрульных групп, сообщает пресс-служба курганского управления МЧС.

По данным ведомства, спасателями, пожарными, представителями государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России совместно с сотрудниками других силовых структур и работниками муниципалитетов проводилась работа в 167 местах возможного выхода на лёд с целью предупреждения провалов под него людей и техники. Всего к работе было привлечено 450 человек, 76 единиц техники.

В ходе рейдов и патрулирований проводилась профилактическая работа с населением по повышению культуры безопасного поведения на водоёмах в зимний период. За период акции более тысячи бесед провели только сотрудники государственного пожарного надзора и инспекторский состав ГИМС, на которых они рассказывали правила поведения на льду, что делать, если провалился под лед или как оказать помощь человеку, попавшему в полынью.

За этот короткий период акции, длилась которая с 3 по 8 января, профилактической работой было охвачено несколько тысяч зауральцев, а ее лучшим результатом стало отсутствие происшествий и гибели людей на водоёмах Курганской области.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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