В новогодние праздники на курганских дорогах погибли 3 человека

В период с 4 по 8 января на дорогах Курганской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 3 человека.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, на территории Шадринского района в аварии погиб пешеход. По предварительной информации 5 января около 22.15 часов на 1 километре автодороги «Подъезд к Верхняя Полевая» 53-летний житель Шадринска, управляя автомобилем CHEVROLET, при разъезде со встречным автомобилем, не увидел пешехода, движущегося по краю проезжей части в попутном направлении и допустил наезд на него. В результате происшествия пешеход – 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Пешеход осуществлял движение в темное время суток вне населенного пункта не имея при себе световозвращающих элементов. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Щучанском районе в аварии погибли два человека. По предварительной информации 8 января около 18.30 часов на 62 километре автодороги «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск» 46-летняя женщина, управляя автомобилем Audi 100, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем SCANIA, под управлением 44-летнего жителя Тюменской области. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля – 49-летний мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один пассажир данного автомобиля – мальчик 2016 года рождения получил травмы. Водитель грузового автомобиля в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

За эти дни, сотрудниками госавтоинспекции Курганской области пресечено 4 047 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 49 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 2 248 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 09.01.18

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