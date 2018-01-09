Грабителя-сладкоежку задержали в Кургане

В Кургане полиция задержала подозреваемого в попытке грабежа, который попытался вынести из магазина 20 коробок конфет без оплаты.

По данным УМВД России по Кургану, днем 7 января горожанин попытался ограбить один из магазинов города. Во время наблюдения за торговым залом охранник заметил подозрительного покупателя. Мужчина брал со стеллажа коробки конфет и складывал их в сумку, а не в специальную корзину. Позднее, проходя через кассу, указанный гражданин не расплатился за конфеты и попытался покинуть помещение магазина. Охранник окликнул злоумышленника, а затем догнал его и задержал.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у злоумышленника 20 коробок конфет общей стоимостью около трёх тысяч рублей. Задержанным оказался 30-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161, частью 3 статьи 30 УК Российской Федерации «Попытка грабежа». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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