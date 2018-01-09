Курганская мэрия приступила к подготовке крещенских купаний

В администрации зауральской столицы подписано постановление об организации праздничных мероприятий «Крещение Господне» в 2018 году. Постановление призвано обеспечить безопасность горожан во время крещенских праздников, сообщает пресс-служба мэрии..

Документом определены официальное время и место проведения обряда омовения. Как и в предыдущие годы, крещенские купания будут организованы на реке Тобол, в районе зоны отдыха «Бабьи пески». Накануне праздника здесь будут вырублены две купели, каждую из которых оборудуют деревянными сходнями. Рядом разместятся скамейки и раздевалки.

Мониторинг толщины льда на участке, где будут оборудованы купели, поручено проводить МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». За департаментом развития городского хозяйства администрации Кургана (ДРГХ) закреплена ответственность по организации расчистки площадок в планируемом месте размещения купелей, площадки для парковки автотранспорта, дорожек, а также по организации установки контейнеров для сбора мусора. Совместно с МКУ «Транспортное управление» ДРГХ также должен обеспечить размещение автобусов для обогрева граждан в месте проведения культового мероприятия.

Традиционно в праздновании Крещения Господня принимают участие тысячи курганцев, поэтому пристальное внимание уделяется вопросам безопасности. В соответствии с Постановлением Администрации города Кургана охранять жизнь и здоровье граждан во время обряда омовения будут сотрудники правоохранительных, противопожарных, спасательных ведомств; планируется дежурство бригады скорой медицинской помощи. Представители полиции, к примеру, заступят на дежурство с вечера 18 января до утра 20 января, чтобы предотвратить несанкционированное купание. Сотрудники отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения проконтролируют, чтобы автолюбители не выезжали на лед.

Продлятся крещенские купания 19 января с 09:00 до 23:00.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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