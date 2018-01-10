Конкурс «Учитель года» стартует в Кургане

С 29 января по 16 февраля 2018 года в зауральской столице в двадцать седьмой раз пройдет традиционный конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель года», учредителем которого выступают администрация Кургана и городская организация профсоюза работников образования и науки.

Как сообщает пресс-служба курганской мэрии, за 26 предыдущих лет в конкурсе в различных номинациях приняли участие 824 работника сферы образования. В этом году за звание лучшего будут бороться 26 педагогов. Они сразятся за победу в номинациях «Педагогический дебют», «Учитель года» и «Воспитатель года».

Членам жюри предстоит нелегкая работа – на заочном этапе осуществить экспертизу представленного опыта работы в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года». На очном этапе будут оценены уроки, занятия и воспитательные мероприятия. Как отмечают организаторы конкурса – МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр» – сложность очного этапа состоит в том, что занятия, уроки, воспитательные мероприятия проводятся с детьми, которых конкурсанты увидят впервые.

Молодые педагоги представят визитную карточку. По итогам конкурсных испытаний жюри отберет пятерку финалистов в каждой номинации. В финале у «дебютантов» пройдет защита образовательного проекта и блиц-выступление на заданную тему, которая будет объявлена только перед финалом. Финалисты номинаций «Учитель года» и «Воспитатель года» проведут мастер-классы, и поучаствуют в профессиональном разговоре, тему которого они также узнают позднее.

Конкурсные мероприятия будут проходить на двух площадках – в гимназии №19 и в детском саду № 131. Старт конкурсу будет дан 29 января.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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