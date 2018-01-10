Спасатели взяли под особый контроль зауральские соцобъекты

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области осуществляют проверки социально значимых объектов. Особое внимание уделяется объектам социальной защиты населения, местам массового скопления людей и учреждениям с круглосуточным пребыванием граждан, таким как больницы, интернаты, театры, дворцы культуры.

По данным пресс-службы ведомства, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения в период проведения новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 2017 по 9 января 2018 года Главным управлением МЧС России по Курганской области был организован и проведен комплекс превентивных мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защищенности граждан. Осуществлен ежесуточный оперативный контроль соблюдения установленного противопожарного режима на 50 объектах социальной защиты населения (27), образования (17) и здравоохранения (6) с круглосуточным пребыванием людей. Проведены пожарно-профилактические обследования всех вышеуказанных объектов защиты.

Одновременно с надзорными мероприятиями сотрудниками Главного управления на всех объектах указанной категории проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности с вручением памяток (95 инструктажей с охватом 285 человек); консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности.

Кроме этого, на каждом объекте сотрудники МЧС России провели дополнительные проверки систем оповещения и противопожарного оснащения, соответствия путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, доступность подъездных путей для пожарной техники к зданиям. Всего за данный период проведено 95 тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара с охватом более 600 человек.

Особое внимание уделено умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания. С персоналом, работающим в данных учреждениях, отрабатывалась слаженность действий в случае возникновения пожара.

Такие мероприятия помогают персоналу объектов не только оперативно реагировать в случае возникновения нештатной ситуации, но и определяют слабые места в вопросах обеспечения безопасности и помогают своевременно устранить выявленные недостатки.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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